Уволен внештатный советник генпрокурора Святослав Пискун

18:55 25 Август Киев, Украина

Не пробыв на должности и месяца, был уволен внештатный советник Генерального прокурора Святослав Пискун.
 
Соответствующий указ подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О причинах не сообщается. 

Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.
Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.
61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
 