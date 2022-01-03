Уволен внештатный советник генпрокурора Святослав Пискун

Не пробыв на должности и месяца, был уволен внештатный советник Генерального прокурора Святослав Пискун.
Соответствующий указ подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О причинах не сообщается.
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.
Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.
61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
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