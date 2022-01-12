Указом президента был уволен украинский посол в Перу Игорь Тумасов, он проработал на должности более двух лет.
Соответствующее решение обнародовано на сайте Офиса президента во вторник, 1 сентября.
Справка
Игорь Тумасов - украинский дипломат. Работал советником Посольства Украины в Аргентине. Затем, Генеральным консулом Украины в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Был советником Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины.
В 2015-2017 годах - начальником отдела стран Южной Америки департамента Америки Министерства иностранных дел Украины.
С 19 июня 2018 года - по 1 сентября 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Перу.
Был советником Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины.
В 2015-2017 годах - начальником отдела стран Южной Америки департамента Америки Министерства иностранных дел Украины.
С 19 июня 2018 года - по 1 сентября 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Перу.
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