17:18 01 Сентябрь Киев, Украина

Указом президента был уволен украинский посол в Перу Игорь Тумасов, он проработал на должности более двух лет.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Офиса президента во вторник, 1 сентября.

В указе №369/2020 говорится: "Уволить Тумасова Игоря Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Перу".

Справка

Игорь Тумасов - украинский дипломат. Работал советником Посольства Украины в Аргентине. Затем, Генеральным консулом Украины в Рио-де-Жанейро (Бразилия).



Был советником Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины.



В 2015-2017 годах - начальником отдела стран Южной Америки департамента Америки Министерства иностранных дел Украины.



С 19 июня 2018 года - по 1 сентября 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Перу.