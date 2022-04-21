Уволен первый заместитель МВД Сергей Яровой

16:15 21 июля Киев, Украина

Сегодня сняли с должности первого заместителя главы МВД Сергея Ярового. Он занимал эту должность более семи лет.
 
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Правительство уволило Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко.

Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.