Уволен первый заместитель МВД Сергей Яровой

16:15 21 июля Киев, Украина

Сегодня сняли с должности первого заместителя главы МВД Сергея Ярового. Он занимал эту должность более семи лет.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



"Правительство уволило Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко.



Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.



Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.