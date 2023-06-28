Уволен начальник Одесского территориального центра комплектования - Гуменюк

Начальник Одесского областного территориального центра комплектования, Евгений Борисов, был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом проинформировала пресс-секретарь Оперативного командования Юг, Наталья Гуменюк, в среду, 28 июня.
Гуменюк подтвердила, что решение о увольнении полковника Борисова было принято 23 июня и в настоящее время проходит процедура передачи должности и плановой реализации нового руководителя, что требует определенного времени.
Во время этого переходного периода, обязанности начальника областного территориального центра комплектования будет исполнять его заместитель в соответствии с установленной процедурой, до тех пор, пока командование не назначит нового руководителя.
Гуменюк подчеркнула, что командование предоставляет всю необходимую информацию, по которой был подан официальный запрос, и не вмешивается в работу правоохранительных органов. В настоящее время следователи активно собирают доказательную базу по данному случаю.
Об этом проинформировала пресс-секретарь Оперативного командования Юг, Наталья Гуменюк, в среду, 28 июня.
Гуменюк подтвердила, что решение о увольнении полковника Борисова было принято 23 июня и в настоящее время проходит процедура передачи должности и плановой реализации нового руководителя, что требует определенного времени.
Во время этого переходного периода, обязанности начальника областного территориального центра комплектования будет исполнять его заместитель в соответствии с установленной процедурой, до тех пор, пока командование не назначит нового руководителя.
Гуменюк подчеркнула, что командование предоставляет всю необходимую информацию, по которой был подан официальный запрос, и не вмешивается в работу правоохранительных органов. В настоящее время следователи активно собирают доказательную базу по данному случаю.
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