Уволен глава Государственного космического агентства 

09:55 17 ноября Киев, Украина

По решению правительства освобожден от выполнения обязанностей председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, на его место назначен первый замминистра Госкосмоса Михаил Лев.

Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства.

“Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона Украины “О государственной службе”, — говорится в документе.

Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.



Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.