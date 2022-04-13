Уволен глава Государственного космического агентства 

По решению правительства освобожден от выполнения обязанностей председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов, на его место назначен первый замминистра Госкосмоса Михаил Лев.
Соответствующее распоряжение № 1432-р опубликовала пресс-служба правительства.
Статья предусматривает, что субъект назначения может уволить госслужащего категории А по собственной инициативе, по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.
Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.
Другим распоряжением правительство назначило исполняющим обязанности главы агентства первого заместителя Усова Михаила Льва.
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