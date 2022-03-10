Уволен глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

Глава Украины подписал указ об увольнении с должности главы Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко, на его место назначена Анна Коваленко.
Об этом говорится в обнародованном на сайте президента в четверг указе №429/2020 от 13 октября.
Кабинет министров согласовал увольнение Прокопенко еще 16 сентября.
Уже 28 сентября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко на должность главы Черниговской ОГА.
Что известно о Коваленко
Анна Коваленко - украинский общественный деятель, журналист. Во время Майдана была командиром 39-й сотни Самообороны. Работала советником трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 35 в списке.
С 4 сентября 2019 года по 22 апреля 2020 года — заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
Уже 28 сентября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко на должность главы Черниговской ОГА.
Что известно о Коваленко
Анна Коваленко - украинский общественный деятель, журналист. Во время Майдана была командиром 39-й сотни Самообороны. Работала советником трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, № 35 в списке.
С 4 сентября 2019 года по 22 апреля 2020 года — заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
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