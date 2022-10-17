Увеличение военной помощи ЕС для Украины: Боррель раскрыл детали

18:51 17 октября Киев, Украина





О расширении помощи 17 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейский Союз принял решение увеличить сумму военной помощи для Украины до 3,1 миллиарда евро на фоне российских атак на Киев и другие украинские города. Также расширение помощи предполагает подготовку 15 тысяч украинских военных.О расширении помощи 17 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

"Пока Дмитрий Кулеба ( министр иностранных дел Украины – ред. ) из бомбоубежища обращается в Совет министров иностранных дел ЕС, мы увеличиваем военную помощь Украине до 3.1 миллиарда евро и запускаем военную учебную миссию", – написал он в своем Twitter.

Дипломат подчеркнул, что последние неизбирательные атаки россии на Украину не пошатнут решимость ЕС поддерживать Украину, а лишь усилят ее.



В Совете Европейского Союза сообщили о создании миссии, которая будет помогать укреплению обороноспособности Украины.

"Европейский Союз начинает миссию военной помощи на территории ЕС для усиления военной способности Вооруженных сил Украины и поддержки Украины в защите ее территориальной целостности и суверенитета и защиты гражданского населения", — отмечается в сообщении.

Впоследствии Жозеп Боррель уточнил, что миссия будет предусматривать подготовку не менее 15 тысяч военнослужащих ВСУ.

"Мы договорились о создании в ЕС миссии военной помощи для поддержки украинских сил, которая будет действовать на территории ЕС. Миссия должна подготовить около 15 000 военнослужащих для начала. Возможно, позже будет больше, но это — для начала", — отметил чиновник.

Он также добавил, что ЕС также договорился о выделении 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок украинским Силам обороны.

"Как вы знаете, это военная помощь ЕС через этот межправительственный фонд. Она уже составляет 3,1 миллиарда евро, но это лишь верхушка айсберга, гораздо больше поступающая от стран-членов ЕС", - подчеркнул Боррель.

Ранее Дмитрий Кулеба обнародовал сообщение, в котором призвал ЕС увеличить помощь Украине и ввести санкции против Ирана, предоставляемого рф беспилотниками для атаки на украинские города.

"Я стал, пожалуй, первым министром, обратившимся в Совет министров иностранных дел ЕС по бомбоубежищу — в Киеве сирены. Призвал ЕС: предоставить больше ПВО и боеприпасов; ввести санкции против Ирана за поставку рф беспилотников", — написал министр.

Также он призвал усилить ограничения и против самой россии в следующем, 9-м пакете санкций.