Увеличение военной помощи ЕС для Украины: Боррель раскрыл детали

Европейский Союз принял решение увеличить сумму военной помощи для Украины до 3,1 миллиарда евро на фоне российских атак на Киев и другие украинские города. Также расширение помощи предполагает подготовку 15 тысяч украинских военных.
О расширении помощи 17 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
О расширении помощи 17 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Дипломат подчеркнул, что последние неизбирательные атаки россии на Украину не пошатнут решимость ЕС поддерживать Украину, а лишь усилят ее.
В Совете Европейского Союза сообщили о создании миссии, которая будет помогать укреплению обороноспособности Украины.
Впоследствии Жозеп Боррель уточнил, что миссия будет предусматривать подготовку не менее 15 тысяч военнослужащих ВСУ.
Он также добавил, что ЕС также договорился о выделении 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок украинским Силам обороны.
Ранее Дмитрий Кулеба обнародовал сообщение, в котором призвал ЕС увеличить помощь Украине и ввести санкции против Ирана, предоставляемого рф беспилотниками для атаки на украинские города.
Также он призвал усилить ограничения и против самой россии в следующем, 9-м пакете санкций.
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