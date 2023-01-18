Увеличение армии рф не повлияет на войну в Украине в ближайшие месяцы — ISW

09:03 18 января Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).



Как отмечают аналитики, министр обороны россии сергей шойгу объявил 17 января, что он выполнит директиву российского президента владимира путина



В частности, речь идет об увеличении количества военнослужащих в российской армии с 1,35 миллиона до 1,5 миллиона человек, "масштабных изменениях" в составе, комплектовании и административно-территориальном разделении ВС рф, усилении ключевых компонентов российской армии, создании 12 новых дивизий, а также другие конфигурации. Запланированное российским военно-политическим руководством расширение состава вооруженных сил россии, вероятнее всего, не будет иметь последствий для хода войны в Украине как минимум в ближайшие полгода.Об этом сообщает isw" data-key="tag">(ISW).Как отмечают аналитики, министр обороны россии сергей шойгу объявил 17 января, что он выполнит директиву российского президента владимира путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 годы для расширения вооруженных сил рф . По их мнению, это будет осуществляться в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также установление условий быстрой постройки значительно более сильной российской армии.В частности, речь идет об увеличении количества военнослужащих в российской армии с 1,35 миллиона до 1,5 миллиона человек, "масштабных изменениях" в составе, комплектовании и административно-территориальном разделении ВС рф, усилении ключевых компонентов российской армии, создании 12 новых дивизий, а также другие конфигурации.

"Эти реформы демонстрируют намерение россии реформировать российские вооруженные силы для ведения крупномасштабных боевых действий с применением обычных вооружений в целом, а не только для нынешней войны против Украины, как ранее оценивал ISW. Неясно, российские Вооруженные силы смогут расти, как описал шойгу, в течение 3 лет", - говорится в сообщении.

В ISW напомнили, что ранее шойгу уже делал заявления о российских военных реформах, которые так и не были реализованы, например, в мае 2022 года, когда он призвал к формированию 12 новых подразделений Западного военного округа (ЗВО) неуказанного эшелона до конца 2022 года. Также озвучивался не исполненный призыв минобороны россии набрать 100 000 резервистов в августе 2021 года.



Авторы публикации отмечают, что ранее россия уже сталкивалась с проблемами полного укомплектования бригад и полков, отсутствия достаточного количества инструкторов, а также со сложностями полного формирования одной новой дивизии, о которой было объявлено в 2020 году. Кроме того, россия будет по-прежнему сталкиваться с экономическими проблемами, которые могут ограничивать возможности российского военного командования по обеспечению своих войск.

"Способность россии добиться крупномасштабных и быстрых изменений в своем военном потенциале зависит от готовности президента владимира путина перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военного могущества и поставить россию на несколько лет вроде военного положения. Есть признаки того, что путин может быть готов сделать это", - считает ISW.

При этом планируемые изменения в ВС рф вряд ли будут выполнены вовремя и в ближайшее время не повлияют на ход войны в Украине. В то же время, последствия реформы могут стать ощутимыми уже в следующем году и создать угрозы не только для Украины, но и для ее западных союзников.

"Реформа и экспансия в масштабах, намеченных шойгу, не состоится вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине на многие месяцы, но она может изменить соотношение сил на период до 2024 года и создать условия для более серьезной военной угрозы со стороны россии соседям, включая НАТО, в ближайшие годы", — пишут аналитики Института.

В то же время в ISW убеждены, что у Украины, скорее всего, сохранится окно возможностей до лета и в течение всего лета 2023 года, если Запад предоставит ей необходимую поддержку.