Утверждена стратегия развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы

Определены основные приоритеты работы органов прокуратуры, Cтратегия развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы утверждена генпрокурором Ириной Венедиктовой и вскоре будет представлена в парламенте.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По ее словам, стратегия базируется на реальных потребностях общества и прокуроров. Так, среди стратегических приоритетов органов прокуратуры:
- обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры;
- эффективная координация деятельности в рамках противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
- развитие профессиональных компетенций работников прокуратуры;
- повышение уровня открытости и доверия общественности к прокуратуре;
- этика, добродетель прокуроров и дисциплинарная ответственность;
- обеспечение независимости прокуроров и прокурорское самоуправление, социальное обеспечение прокуроров.
Отмечается, что вскоре Стратегию развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы представят также в парламенте. Для достижения поставленных в документе целей и выполнения задач документа сейчас разрабатывается операционный план.
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