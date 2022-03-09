Утверждена стратегия развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы

16:51 16 Октябрь Киев, Украина

Определены основные приоритеты работы органов прокуратуры, Cтратегия развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы утверждена генпрокурором Ириной Венедиктовой и вскоре будет представлена в парламенте.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утвердила Cтратегию развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы", - говорится в сообщении.

По ее словам, стратегия базируется на реальных потребностях общества и прокуроров. Так, среди стратегических приоритетов органов прокуратуры:



- обеспечение высокого уровня качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры;

- эффективная координация деятельности в рамках противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

- развитие профессиональных компетенций работников прокуратуры;

- повышение уровня открытости и доверия общественности к прокуратуре;

- этика, добродетель прокуроров и дисциплинарная ответственность;

- обеспечение независимости прокуроров и прокурорское самоуправление, социальное обеспечение прокуроров.

"Прокуратура должна стать современной и эффективной, чтобы достойно выполнять нашу миссию - представлять интересы украинского народа", - добавила Венедиктова.

Отмечается, что вскоре Стратегию развития прокуратуры на 2021 - 2023 годы представят также в парламенте. Для достижения поставленных в документе целей и выполнения задач документа сейчас разрабатывается операционный план.