Утвержден состав комиссии, которая изберет нового главу НАПК

16:33 13 октября Киев, Украина

Кабинет министров утвердил состав Конкурсной комиссии по отбору на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение было одобрено во время заседания правительства 13 октября.





Комиссия состоит из членов, определенных на основании предложений международных доноров, а также членов, определенных Кабмином.

Как указал министр Кабинета министров Олег Немчинов, члены Конкурсной комиссии, определенные правительством на основании предложений доноров, которые в течение последних двух лет оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции:

Лора Стефан — исполнительный директор Экспертного Форума (EFOR), международная эксперт по вопросам антикоррупционной реформы для ЕК, Всемирного банка, Программы развития ООН, ОЭСР, председатель Региональной антикоррупционной инициативы;

Мэтью Мюррей - глава антикоррупционной неправительственной и консалтинговой компании "Sovereign Ventures", адъюнкт-профессор Колумбийского университета;

Андрей Козлов – юрист частной практики;

кандидат на замену в случае досрочного прекращения полномочий - Нона Цоцория - эксперт Группы экспертов при Офисе генерального прокурора при поддержке Совета Европы, член Независимой комиссии для оценки добродетели кандидатов в органы самоуправления судей и прокуроров Молдовы.

Члены конкурсной комиссии, определенные Кабмином:

Наталья Онищенко - заместитель директора Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, заведующая Центром правовых проблем гендерной политики Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины;

Алла Ивановская - доцент, профессор кафедры конституционного, административного и финансового права, проректор по научной работе Хмельницкого университета управления и права им. Леонида Юзькова;

Татьяна Цувина - и. о. заведующего кафедрой гражданского судопроизводства, арбитража и международного частного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кандидат взамен досрочного прекращения полномочий — Олег Гиляка — начальник управления стратегического развития Национальной академии правовых наук Украины.