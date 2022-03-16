Утвержден план мероприятий нацпрограммы Украина-НАТО

16:11 16 июня Киев, Украина

Кабмин принял без обсуждения план мероприятий по выполнению Годовой нацпрограммы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год.

Согласно пояснительной записке, план содержит конкретные шаги, необходимые для осуществления реформ по соответствующим направлениям с целью обеспечения реализации курса евроатлантической интеграции Украины. Также он гармонизирован с основными стратегическими документами государства.



Проект мероприятий по выполнению Годовой программы сформирован на основе предложений заинтересованных центральных органов исполнительной власти и других госорганов, одобренных на заседании правительства 8 февраля.



Привлеченные к выполнению годовой программы министерства и другие государственные органы должны обеспечить выполнение плана в рамках госбюджета на 2021 год и за счет международной технической помощи, а также регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения плана мероприятий.