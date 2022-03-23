Утвержден глава Государственной таможенной службы

17:16 28 октября Киев, Украина

Правительство окончательно утвердило назначение Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы Украины.

Павел Рябикин, раньше занимал должность гендиректора ГП «Международный аэропорт Борисполь».

Напомним, еще в апреле 2020 года Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Павлу Рябикину 55 лет. Учился в КНУ им. Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Работал заместителем министра транспорта и связи. Был послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА. Был народным депутатом трех созывов.



Генеральный директор аэропорта "Борисполь" с 23 марта 2017 года.