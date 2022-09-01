Утром в Крыму прогремел взрыв. БПЛА атаковал штаб Черноморского флота

В Севастополе (Крым) утром 20 августа прогремел взрыв. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота рф. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.
Сообщается, что у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды перекрыты полицией.
Позже Развожаев заявил, что беспилотник все же якобы сбили, а дым над кровлей штаба возник из-за того, что "беспилотник упал и загорелся".
Как сообщалось, над одной из воинских частей рф во временно оккупированной Евпатории вечером в пятницу, 19 августа, видели запуск ракет, предположительно ПВО.
Напомним, в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.
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