Утром в Крыму прогремел взрыв. БПЛА атаковал штаб Черноморского флота

В Севастополе (Крым) утром 20 августа прогремел взрыв. Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота рф. Об этом сообщил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"25 минут назад к крыше прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хоть над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет", - отметил он.

Сообщается, что у здания штаба Черноморского флота работают экстренные службы, а подходы и подъезды перекрыты полицией.

Позже Развожаев заявил, что беспилотник все же якобы сбили, а дым над кровлей штаба возник из-за того, что "беспилотник упал и загорелся".

"Уточнение: беспилотник отработал ПВН (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и вспыхнул. Поражения не получилось", - написал он.

Как сообщалось, над одной из воинских частей рф во временно оккупированной Евпатории вечером в пятницу, 19 августа, видели запуск ракет, предположительно ПВО.

Напомним, в первой половине августа в Крыму произошла серия крупных возгораний на аэродромах с детонацией боеприпасов.