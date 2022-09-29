Установлены личности рашистов, расстрелявших автомобили с гражданскими под Гостомелем

07:39 29 сентября Киев, Украина

Полиция установила личности военных российской армии, которые 25 февраля под Гостомелем расстреливали автомобили, пытавшиеся выехать из зоны боевых действий.





Полиция установила личности двух стрелков и трех командиров, отдавших приказ стрелять. Российским военным объявлено о подозрении в По данным полиции, спецназовцы должны были захватить в Киеве Правительственный квартал и правительственные здания, но понесли потери и переместились в Гостомель , где заняли боевые позиции напротив ЖК «Чешский двор» по улице Шевченко и по улице Свято-Покровской вблизи магазина «Фора». Там они расстреляли 12 гражданских автомобилей, убив 11 и ранив 15 гражданских.Полиция установила личности двух стрелков и трех командиров, отдавших приказ стрелять. Российским военным объявлено о подозрении в

нарушении законов и обычаев войны.

Расследование и оперативное сопровождение осуществляли работники ГУНП в АР Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Печерского района.