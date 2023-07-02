Успешное продвижение ВСУ на Таврическом направлении

09:14 02 июля Киев, Украина

Не смотря на ожесточенное сопротивление оккупантов, ВСУ имеют успех в продвижении и освобождении украинской земли. Как сообщил в Telegram бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, силы обороны преуспевают и продвигаются вперед на Таврическом направлении.

По его словам, за сутки потери врага убитыми и ранеными составили около двух рот.

"Силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи и продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - написал Тарнавский.

Он отметил, что в течение суток было уничтожено 14 единиц военной техники противника. В частности, БТР, БМ-21 Град, противотанковая пушка МТ-12 Рапира, 3 БпЛА "Zala", 3 пушки 2А36 Гиацинт-Б, 2 самоходных артиллерийских установки 2С7 Пион, гаубица 2А65 Мста-Б и автомобильная техника. Также были уничтожены четыре склада боеприпасов врага.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ успешно отражают все атаки врага.