Успешное контрнаступление ВСУ не означает начало конца войны - Столтенберг

11:53 16 сентября Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что контрнаступление ВСУ было очень эффективно, но предупредил, что это не означает начало конца войны.

Об этом он сказал в эфире радиостанции ВВС.

«Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по российским линиям. В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, нам нужно быть готовыми к долгому пути», — сказал Столтенберг.

В то же время в интервью Foreign Policy Столтенберг заявил, что успехи на фронте обнадеживают и поднимают боевой дух по всей Украине.

"Конечно, эти успехи обусловлены не только их собственным мужеством, но и тем фактом, что союзники и партнеры НАТО в течение нескольких месяцев оказывали беспрецедентную поддержку в виде боеприпасов, оружия и различных средств. Теперь это каждый день меняет ситуацию на поле боя", - заявил генсек НАТО

Он напомнил, что рф все еще контролирует 20% территории Украины и обладает значительной военной мощью.