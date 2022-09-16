Успешное контрнаступление ВСУ не означает начало конца войны - Столтенберг
11:53 16 сентября Киев, Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
заявил в пятницу, что контрнаступление ВСУ было очень эффективно, но предупредил, что это не означает начало конца войны.
Об этом он сказал в эфире радиостанции ВВС.
«Конечно, чрезвычайно обнадеживает тот факт, что украинские вооруженные силы смогли отвоевать территорию, а также нанести удар по российским линиям. В то же время мы должны понимать, что это не начало конца войны, нам нужно быть готовыми к долгому пути», — сказал Столтенберг.
В то же время в интервью Foreign Policy Столтенберг заявил, что успехи на фронте обнадеживают и поднимают боевой дух по всей Украине.
"Конечно, эти успехи обусловлены не только их собственным мужеством, но и тем фактом, что союзники и партнеры НАТО в течение нескольких месяцев оказывали беспрецедентную поддержку в виде боеприпасов, оружия и различных средств. Теперь это каждый день меняет ситуацию на поле боя", -
заявил генсек НАТО
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Он напомнил, что рф все еще контролирует 20% территории Украины и обладает значительной военной мощью.
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