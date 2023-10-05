Успешная операция на Бахмутском направлении: уничтожено 6 вражеских танков за один день

14:54 05 октября Киев, Украина

Силы обороны на Бахмутском направлении продемонстрировали впечатляющую эффективность, уничтожив за один день 6 вражеских танков.



Об этом доложил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский, через свой канал в Telegram.



Согласно информации от генерала Сырского, эта успешная операция была выполнена группой "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го отдельного разведывательно-боевого батальона (ОРБ), совместно с группами "Шарк" из 28-й отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) и "Клавдича" из 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр). Кроме того, операция была поддержана службой радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.



В результате этой координации усилий были уничтожены три танка Т-72, один Т-80 и два Т-90, а также одна самоходная артиллерийская установка 2С1 и одна боевая машина пехоты (БМП). Этот успех подчеркивает высокую боеспособность и решимость украинских вооруженных сил в защите своей страны.