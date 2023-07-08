Успехи ВСУ в районе Бахмута дают тактическое преимущество - ISW

За последние два дня 6 и 7 июля войска Украины достигли значительных тактически важных успехов в районе Бахмута Донецкой области. Одновременно ведется контрнаступление и на трех других участках фронта. Об этом говорится в отчете ISW в пятницу, 7 июля.

Как отмечают аналитики, успехов украинская армия достигла в районе поселка Ягодное (2 км севернее Бахмута), а также достигли частичного успеха вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

В отчете ссылаются на заявление командующего Сухопутными войсками Украины генерала-полковника Александра Сырского, который отметил, что ВСУ установили контроль над неустановленными ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Также, как отмечают эксперты, украинские войска продолжают контрнаступление на юге Запорожской области и вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.

"В свою очередь Минобороны рф и другие российские источники утверждали, что украинские силы вели наступательные операции в направлении Кременной Луганской области вдоль границы Харьковской и Луганской областей", - указали аналитики.

Напомним, сегодня утром Генштаб сообщил, что ВСУ имели частичный успех и закрепляются в районе села Клещиевка на Бахмутском направлении. Там продолжаются тяжелые бои.

Позже стало известно, что ВСУ продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении.