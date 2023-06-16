Успехи ВСУ на западе Запорожской области - ISW

О том, что происходит сейчас на Запорожском направлении, сообщают эксперты Института изучения войны (ISW). По их информации, украинские войска на западе Запорожской области достигли локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова.
Аналитики указали, что россияне пытаются обороняться, а российская пропаганда рассказывает по телевизору об успехах армии рф на этом направлении, которых, как указывают специалисты, не существует.
Аналитики указывают, что ВСУ пытаются идти в лобовой штурм, но им не хватает поддержки с воздуха.
При этом, отметили в институте, начальные штурмы украинских сил не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.
Напомним, 9 июня президент рф Владимир путин заявил о "начале украинского контрнаступления". По его словам, украинские войска якобы "не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий", однако "наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан".
Генштаб сообщил о мощных ударах ВСУ. Главные события снова происходили на Донбассе, где продолжались тяжелые бои и зафиксировано 34 боевых столкновения.
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