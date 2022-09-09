Успехи ВСУ на Харьковщине: освобождена Балаклея, на очереди Купянск, - ISW

Министерству обороны россии трудно реагировать на неожиданные украинские операции, поскольку его информационная стратегия основывается на изображении российского вторжения в Украину как легкой и безошибочной операции.

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Харьковском направлении, где освобождены уже 20 населенных пунктов, и в течение следующих 72 часов ВСУ могут освободить еще и Купянск, который является важным логистическим узлом оккупантов.

Такие прогнозы сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла россии в Купянске. Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи с Изюмом", — говорят в ISW.

Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских оккупантов город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.