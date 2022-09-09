Успехи ВСУ на Харьковщине: освобождена Балаклея, на очереди Купянск, - ISW

Министерству обороны россии трудно реагировать на неожиданные украинские операции, поскольку его информационная стратегия основывается на изображении российского вторжения в Украину как легкой и безошибочной операции.
Украинские защитники продолжают контрнаступление на Харьковском направлении, где освобождены уже 20 населенных пунктов, и в течение следующих 72 часов ВСУ могут освободить еще и Купянск, который является важным логистическим узлом оккупантов.
Такие прогнозы сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских оккупантов город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.
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