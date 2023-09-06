Ряд российских СМИ и популярных блогеров акцентируют внимание на впечатляющих достижениях Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в регионе Урожайное в Донецкой области, пытаясь подчеркнуть низкий моральный дух россиян и пробелмы в командовании рф.
Данную динамику зафиксировали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
Например, 12 августа один из российских блогеров выразил недовольство тем, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада армии рф не предоставила танковую поддержку для своей пехоты в Урожайном.
По его сообщениям, 10 августа данная бригада досрочно покинула населенный пункт, якобы из-за недостатка подкрепления, хотя на самом деле причина заключалась в присутствии пьяных солдат в тылу.
В своих публикациях блогер заявил, что армия не хочет "защищать" населенный пункт. Эти утверждения вызвали отклики в российском информационном пространстве, в частности попытки снизить напряженность между причастными российскими формированиями.
Также по данным некоторых источников, в подразделениях вс рф, действующих на южном направлении, были проведены кадровые ротации, поэтому российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.
Данную динамику зафиксировали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
Например, 12 августа один из российских блогеров выразил недовольство тем, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада армии рф не предоставила танковую поддержку для своей пехоты в Урожайном.
По его сообщениям, 10 августа данная бригада досрочно покинула населенный пункт, якобы из-за недостатка подкрепления, хотя на самом деле причина заключалась в присутствии пьяных солдат в тылу.
В своих публикациях блогер заявил, что армия не хочет "защищать" населенный пункт. Эти утверждения вызвали отклики в российском информационном пространстве, в частности попытки снизить напряженность между причастными российскими формированиями.
Также по данным некоторых источников, в подразделениях вс рф, действующих на южном направлении, были проведены кадровые ротации, поэтому российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.
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