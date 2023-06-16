Успехи на фронте могут усилить позиции Украины за столом переговоров с рф — Столтенберг

10:53 15 июня Киев, Украина

Успешное контрнаступление Украины может усилить позиции Украины за столом переговоров с рф. Сейчас, по словам Генсека, нет признаков того, что президент рф владимир путин готов к мирным переговорам с Украиной. Но если Украине удастся освободить больше территории, ее позиция во время переговоров будет значительно сильнее.

Об этом во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Конечно, нет никаких признаков того, что путин или его приспешники готовы к миру, или к любым переговорам. Но мы убеждены, что если Украине удастся освободить больше территории, это будет означать, что ее позиция во время переговоров будет значительно сильнее. Поэтому мы ставим на контрнаступление и на то, чтобы оно было успешным”, - сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, на определенном этапе путин поймет, что ему не победить, и ему придется сесть за стол переговоров.