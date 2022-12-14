Усилия рф по давлению на лукашенко безрезультатны - ISW

Россия на протяжении 9 месяцев проводит информационно-психологическую операцию, направленную на сдерживание украинских Сил обороны у границ с беларусью, декларируя, что белорусские сухопутные войска вот-вот присоединятся к российскому вторжению в Украину.
По мнению большинства западных и украинских экспертов, вторжение беларуси в Украину в обозримом будущем является маловероятным.
Так, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что «давление кремля на беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над беларусью», подчеркивая, что беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также заявил, что согласно разведданным, «угрозы вторжения на сегодняшний день нет», несмотря на проводимые российско-белорусские учения.
По мнению большинства западных и украинских экспертов, вторжение беларуси в Украину в обозримом будущем является маловероятным.
Так, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что «давление кремля на беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над беларусью», подчеркивая, что беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также заявил, что согласно разведданным, «угрозы вторжения на сегодняшний день нет», несмотря на проводимые российско-белорусские учения.
Тем не менее, в белорусских пабликах все чаще встречается информация о том, что на территорию беларуси продолжают прибывать мобилизованные российские военнослужащие.
9 декабря на официальной странице Генштаб ВСУ в «Facebook» появилась информация о том, что «на Волынском и Полесском направлениях обстановка «без существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих.»
12 декабря на страничке «Беларускі Гаюн» появилась информация, что «в республике беларусь в рамках формирования совместной с россией группировки войск российскую технику начали переводить ближе к границе с Украиной»: с полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе в сторону полигона Брестский Брестского района Брестской области выдвинулись 24 единицы техники, в том числе 4 трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника.
Кроме того, по подтвержденной информации, белорусским медикам начали вручать «мобилизационные предписания», согласно которым необходимо явиться в военкоматы в течение 10 дней, где уточняется размер одежды и обуви медработников. Повестки приходят на работу, в почтовый ящик, по месту прописки, просто смской со словами «придите». Под призыв попадают даже женщины, как врачи, так и медсестры.
Координатор Фонда медицинской солидарности, созданного для помощи белорусским медикам пострадавшим от репрессий, Лидия Тарасенко подтвердила, что сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии.
Несмотря на практически полный контроль россии над белорусскими военными, давление кремля на лукашенко, возможное участие белорусских военнослужащих в российско-украинской войне на стороне рф, ВСУ готовы дать достойный отпор.
Главное – доверять проверенным источникам информации, критически оценивать данные, не поддаваться на провокации и не становиться соучастником или источником фейковых новостей.
Координатор Фонда медицинской солидарности, созданного для помощи белорусским медикам пострадавшим от репрессий, Лидия Тарасенко подтвердила, что сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии.
Несмотря на практически полный контроль россии над белорусскими военными, давление кремля на лукашенко, возможное участие белорусских военнослужащих в российско-украинской войне на стороне рф, ВСУ готовы дать достойный отпор.
Главное – доверять проверенным источникам информации, критически оценивать данные, не поддаваться на провокации и не становиться соучастником или источником фейковых новостей.
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