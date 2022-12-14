Усилия рф по давлению на лукашенко безрезультатны - ISW

12:54 13 декабря Киев, Украина





По мнению большинства западных и украинских экспертов, вторжение беларуси в Украину в обозримом будущем является маловероятным.



Так, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что «давление кремля на беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над беларусью», подчеркивая, что беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране.



Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также заявил, что согласно разведданным, «угрозы вторжения на сегодняшний день нет», несмотря на проводимые российско-белорусские учения. Россия на протяжении 9 месяцев проводит информационно-психологическую операцию, направленную на сдерживание украинских Сил обороны у границ с беларусью , декларируя, что белорусские сухопутные войска вот-вот присоединятся к российскому вторжению в Украину.По мнению большинства западных и украинских экспертов, вторжение беларуси в Украину в обозримом будущем является маловероятным.Так, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что «давление кремля на беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над беларусью», подчеркивая, что беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране.Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также заявил, что согласно разведданным, «угрозы вторжения на сегодняшний день нет», несмотря на проводимые российско-белорусские учения.

Тем не менее, в белорусских пабликах все чаще встречается информация о том, что на территорию беларуси продолжают прибывать мобилизованные российские военнослужащие.



9 декабря на официальной странице Генштаб ВСУ в «Facebook» появилась информация о том, что «на Волынском и Полесском направлениях обстановка «без существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих.»



12 декабря на страничке «Беларускі Гаюн» появилась информация, что «в республике беларусь в рамках формирования совместной с россией группировки войск российскую технику начали переводить ближе к границе с Украиной»: с полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе в сторону полигона Брестский Брестского района Брестской области выдвинулись 24 единицы техники, в том числе 4 трала с танками Т-80, минометная батарея, машины связи и инженерная техника.