Усилия армии рф возле Бахмута зашли в тупик - ISW

09:43 01 декабря Киев, Украина





Отмечается, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Оккупанты продолжают нести потери, несоизмеримые с любым преимуществом, которое может принести взятие города. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 30 ноября.Отмечается, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за полгода продвинулись на несколько километров.

"Усилия россиян по наступлению на Бахмут привели к продолжающемуся истощению живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки рф взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", - указали аналитики.



По оценкам ISW, в течение июня и июля этого года ВСУ добились того, что войска рф сосредоточили усилия на Северодонецке и Лисичанске, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значении, извлекая выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники.

"Российские войска в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление на востоке достигло своей кульминации. Усилия россии в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, и даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ", - говорится в отчете.



Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута.



Российское наступления вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступной боевой мощи, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.