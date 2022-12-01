Усилия армии рф возле Бахмута зашли в тупик - ISW

Оккупанты продолжают нести потери, несоизмеримые с любым преимуществом, которое может принести взятие города. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 30 ноября.
Отмечается, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за полгода продвинулись на несколько километров.
Отмечается, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за полгода продвинулись на несколько километров.
По оценкам ISW, в течение июня и июля этого года ВСУ добились того, что войска рф сосредоточили усилия на Северодонецке и Лисичанске, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значении, извлекая выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники.
Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута.
Российское наступления вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступной боевой мощи, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.
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