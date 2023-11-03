"Усиливаем ПВО. Будем мощно отвечать врагу" - Владимир Зеленский

10:19 03 ноября Киев, Украина

В ночь на 3 ноября ПВО результативно работала на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который обнародовал видео последствий ночного обстрела.

"Этой ночью было около сорока "шахедов". Больше половины сбито. Наша авиация, зенИтчики, мобильные огневые группы — спасибо вам, воины, за каждое сбивание! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей — Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской , Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность!", - написал Зеленский.

Он добавил, что были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются.