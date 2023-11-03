"Усиливаем ПВО. Будем мощно отвечать врагу" - Владимир Зеленский
10:19 03 ноября Киев, Украина
В ночь на 3 ноября ПВО
результативно работала на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который обнародовал видео последствий ночного обстрела.
"Этой ночью было около сорока "шахедов". Больше половины сбито. Наша авиация, зенИтчики, мобильные огневые группы — спасибо вам, воины, за каждое сбивание! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей — Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской , Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность!", - написал Зеленский.
Он добавил, что были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются.
"Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!" – отметил президент.
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