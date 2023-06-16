Усиление оборонительных позиций на ЗАЭС: рашисты готовятся к эвакуации - Reuters

В течение последних недель происходят активные меры по укреплению оборонительных позиций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и её окрестностях, проводимые российскими захватчиками. Одновременно с этим, поступила информация о подготовке к эвакуации с ЗАЭС, как сообщает Reuters.
Наблюдатели заметили, что вокруг города были вырыты новые траншеи и заложено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север, через широкое водохранилище, в сторону территории, контролируемой Украиной.
В течение нескольких месяцев российские военные настроили огневые позиции на крышах некоторых зданий завода. С целью отпугивания беспилотных аппаратов были установлены сетки.
Сотрудники ЗАЭС, а также жители города Энергодара подтверждают проводимые мероприятия и обращают внимание на возникающие угрозы для безопасности объекта.
Информация от четырех неназванных дипломатов, цитируемая Reuters, указывает на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует представить соглашение по безопасности станции между Украиной и Россией в ООН в конце текущего месяца.
Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин выразил сомнения в том, что защитники осуществят нападение непосредственно на ЗАЭС. Однако он полагает, что они могут попытаться заставить российские войска отступить, перекрыв пути снабжения. Котин отмечает, что за последние месяцы количество российских военных на заводе увеличилось с 500 до 1500 человек.
Несмотря на укрепление вооружений и строительство дополнительных оборонительных сооружений, есть также признаки того, что российская сторона рассматривает возможность вывода своих войск.
ЗАЭС и город Энергодар связаны главной дорогой с оккупированным Мелитополем, которая предоставляет россии сухопутный коридор к оккупированному Крымскому полуострову.
Котин отмечает, что российские войска будут вынуждены отступить, если будет угроза отрезания этой дороги. Он также добавил, что, по его мнению, российская сторона уже проводила учения на заводе с целью отработки процесса вывода войск.
Наблюдатели заметили, что вокруг города были вырыты новые траншеи и заложено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север, через широкое водохранилище, в сторону территории, контролируемой Украиной.
В течение нескольких месяцев российские военные настроили огневые позиции на крышах некоторых зданий завода. С целью отпугивания беспилотных аппаратов были установлены сетки.
Сотрудники ЗАЭС, а также жители города Энергодара подтверждают проводимые мероприятия и обращают внимание на возникающие угрозы для безопасности объекта.
Информация от четырех неназванных дипломатов, цитируемая Reuters, указывает на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует представить соглашение по безопасности станции между Украиной и Россией в ООН в конце текущего месяца.
Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин выразил сомнения в том, что защитники осуществят нападение непосредственно на ЗАЭС. Однако он полагает, что они могут попытаться заставить российские войска отступить, перекрыв пути снабжения. Котин отмечает, что за последние месяцы количество российских военных на заводе увеличилось с 500 до 1500 человек.
Несмотря на укрепление вооружений и строительство дополнительных оборонительных сооружений, есть также признаки того, что российская сторона рассматривает возможность вывода своих войск.
ЗАЭС и город Энергодар связаны главной дорогой с оккупированным Мелитополем, которая предоставляет россии сухопутный коридор к оккупированному Крымскому полуострову.
Котин отмечает, что российские войска будут вынуждены отступить, если будет угроза отрезания этой дороги. Он также добавил, что, по его мнению, российская сторона уже проводила учения на заводе с целью отработки процесса вывода войск.
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