Ушел в отставку мэр Бердянска

12:38 16 Ноябрь Киев, Украина

Сославшись на сложности в работе «без большинства в городском совете», на свой возраст (на данный момент политику 64 года) и личные мотивы, мэр курортного города Бердянск Запорожской области подал в отставку.



Отметим, Валерий Баранов впервые был избран мэром Бердянска в 1998 году и пробыл на этой должности до 2007 года. А в прошлом году он вновь победил в выборах городского головы Бердянска.



По словам самого Баранова, политик перед отставкой он считал приемлемыми два варианта: "заигрывать" с горсоветом или подать в отставку. В связи с сложившимися сложными отношениями и невозможностью продолжать работать в "условиях агрессии и деструктива", к сожалению, пришлось выбрать второй.