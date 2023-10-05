Урсула фон дер Ляйен: Украина - центральная тема дискуссии на саммите в Гранаде

На саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Гранаде, главной темой стала поддержка Украины, объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что уже третий раз поддержка Украины стоит в центре дискуссии на этом саммите, что свидетельствует о крепкой поддержке Украины со стороны европейского политического сообщества.
Фон дер Ляйен приветствовала участие Президента Украины Владимира Зеленского и отметила, что европейские лидеры отправили решительное послание российскому президенту владимиру путину, подчеркивая, что агрессия против суверенного государства недопустима.
Она также сообщила о работе Европейского Союза над пакетом помощи Украине до 2027 года объемом 50 миллиардов евро, что придает Украине предсказуемость и надежность прямой бюджетной поддержки.
На саммите обсуждается также вопрос энергетики и снижения зависимости от россии в этой области. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС успешно преодолел энергетический кризис, перешел на возобновляемые источники энергии и стал производить больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из газа.
На встрече также обсуждается ситуация в Нагорном Карабахе и Армении.
Она подчеркнула, что уже третий раз поддержка Украины стоит в центре дискуссии на этом саммите, что свидетельствует о крепкой поддержке Украины со стороны европейского политического сообщества.
Фон дер Ляйен приветствовала участие Президента Украины Владимира Зеленского и отметила, что европейские лидеры отправили решительное послание российскому президенту владимиру путину, подчеркивая, что агрессия против суверенного государства недопустима.
Она также сообщила о работе Европейского Союза над пакетом помощи Украине до 2027 года объемом 50 миллиардов евро, что придает Украине предсказуемость и надежность прямой бюджетной поддержки.
На саммите обсуждается также вопрос энергетики и снижения зависимости от россии в этой области. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС успешно преодолел энергетический кризис, перешел на возобновляемые источники энергии и стал производить больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из газа.
На встрече также обсуждается ситуация в Нагорном Карабахе и Армении.
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