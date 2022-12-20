Уровень военной угрозы со стороны беларуси растет - командующий ОС

11:45 20 декабря Киев, Украина

Имеющихся в беларуси подразделений войск рф достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий, но украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры.





Он отметил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в беларуси проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.Он отметил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в беларуси проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов.

"Мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы", - сказал Наев.

По словам командующего, сейчас на территории беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил рф.



Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.

"Этого потенциала, в настоящее время, достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое опрокидывается со стороны россии и ежедневно проводим соответствующий анализ. Уровень военной угрозы постепенно растет, но мы также принимаем адекватные меры", – сказал Наев.

Командующий ОС отметил, что Генштаб ВСУ предусмотрел значительное наращивание группировок при существенном росте сил и средств из беларуси.