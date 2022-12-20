Уровень военной угрозы со стороны беларуси растет - командующий ОС

Имеющихся в беларуси подразделений войск рф достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий, но украинские силы отслеживают ситуацию и принимают соответствующие меры.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в беларуси проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов.
Он отметил, что тренировки российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в беларуси проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, предназначенных для нанесения ракетных ударов.
По словам командующего, сейчас на территории беларуси сосредоточены 2 мотострелковая дивизия 1 танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил вооруженных сил рф.
Кроме того, там присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.
Командующий ОС отметил, что Генштаб ВСУ предусмотрел значительное наращивание группировок при существенном росте сил и средств из беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии