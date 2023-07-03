Уровень воды в Запорожье снизился после подрыва Каховской ГЭС - Ермак

На опубликованных фотографиях можно увидеть людей, легко переходящих реку Днепр по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС в фоне.

"Это невозможно проигнорировать. Мы не можем молчать об этом. Ведь молчание и безнаказанность террористов - это преступление против настоящих и будущих поколений. Россия будет нести ответственность, и ее будущие поколения заплатят за все это, ставя урок для всей российской нации", - подчеркнул Ермак.