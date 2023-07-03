Уровень воды в Запорожье снизился после подрыва Каховской ГЭС - Ермак
11:43 03 июля Киев, Украина
В настоящее время в городе Запорожье реку Днепр можно без труда перейти, поскольку уровень воды
после подрыва Каховской ГЭС российскими силами, снизился до полуметра, а в некоторых местах вода полностью отступила, оставив песчаное дно.
Эту информацию сообщил Андрей Ермак, глава Офиса президента.
"Это экологическая катастрофа. Река Днепр в районе Днепровской ГЭС после взрыва Каховской ГЭС, организованного российскими силами, превратилась в безжизненное пространство", - написал Ермак.
На опубликованных фотографиях можно увидеть людей, легко переходящих реку Днепр по песку, а также полностью видно плотину Днепровской ГЭС в фоне.
"Это невозможно проигнорировать. Мы не можем молчать об этом. Ведь молчание и безнаказанность террористов - это преступление против настоящих и будущих поколений. Россия будет нести ответственность, и ее будущие поколения заплатят за все это, ставя урок для всей российской нации", - подчеркнул Ермак.
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