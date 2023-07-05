Уровень воды в пруду ЗАЭС остается под контролем - "Энергоатом"

"Энергоатом" передает, что ситуация с уровнем воды в пруду, который служит для охлаждения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), остается стабильной и под контролем.
Информация об этом была опубликована в Telegram канале "Энергоатом".
Согласно данным компании, несмотря на взрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, осуществленный российскими оккупантами, ситуация на ЗАЭС остается стабильной и контролируемой.
На текущий момент, по состоянию на 5 июля, 08:00 утра, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается неизменным и составляет 16,56 метров.
Уровень воды в канале тепловых электростанций (ТЭС), откуда в случае необходимости происходит подпитка пруда ЗАЭС, находится на уровне 11,15 метров. За последнее время уровень воды в канале практически не понижался, так как его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.
"Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не функционируют с сентября 2022 года, поэтому активное испарение воды из пруда-охладителя не происходит.
Информация об этом была опубликована в Telegram канале "Энергоатом".
Согласно данным компании, несмотря на взрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, осуществленный российскими оккупантами, ситуация на ЗАЭС остается стабильной и контролируемой.
На текущий момент, по состоянию на 5 июля, 08:00 утра, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается неизменным и составляет 16,56 метров.
Уровень воды в канале тепловых электростанций (ТЭС), откуда в случае необходимости происходит подпитка пруда ЗАЭС, находится на уровне 11,15 метров. За последнее время уровень воды в канале практически не понижался, так как его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.
"Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не функционируют с сентября 2022 года, поэтому активное испарение воды из пруда-охладителя не происходит.
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