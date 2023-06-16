Уровень подтопления на Херсонщине снижается, но ожидается прирост воды

"Из-за значительных разрушений дамбы мы ожидаем продолжение прибытия воды. Наши прогнозы указывают на увеличение уровня воды примерно на метр в течение следующих 20 часов", - отметил он.



Глава ОГА также отметил, что в течение ночи началось подтапливание Белозерской громады.

"К утру затоплено 1852 дома в правобережной части Херсонщины... В течение ночи обратились за помощью 13 человек, включая пятерых жителей левобережья. К 6 утра были эвакуированы 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабель были эвакуированы 1286 человек", - уточнил он.