Университет Шевченка и Могилянка против Шкарлета

Большинство киевских вузов и студенческих организаций осуждают назначение на должность министра образования и науки кандидатуру Сергея Шкарлета.
Об этом сообщает студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В органе студенческого самоуправления заявили, что «министр образования и науки Украины должен не только определять высокие стандарты высшего образования, но и в первую очередь их придерживаться».
Аналогичную позицию высказало студенческое самоуправление Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
В вузе заявили, что «Шкарлет должен уйти».
До голосования касательно Шкарлета Верховной Рады сообщество Национального университета Киево-Могилянская академия официально обратилось к парламентариям с призывом не поддерживать назначение Шкарлета министром образования.
Украинский католический университет 17 декабря приветствовал решение комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддерживать назначение Шкарлета, принятое до голосования в сессионном зале.
Шкарлет был назначен министром образования 17 декабря. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.
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