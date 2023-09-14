Уничтожение оккупантов и взятие в плен: спецоперация ССО

12:19 14 сентября Киев, Украина

Бойцы Сил специальных операций представили архивное видео из района Благодатного, Донецкая область, где было ликвидировано шесть оккупантов и взято в плен восемь других, как сообщило Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.



В июне 2023 года, в районе поселка Благодатного, в ходе операции, проводимой операторами 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго, произошел штурм и очистка позиций противника.



На архивном видео можно увидеть момент взятия в плен оккупантов, которые приняли решение сдаться. Однако их "коллеги по цеху" не имели такой удачи и были уничтожены.