Умеров и Остин обсудили положение на фронте и дальнейшие поставки ATACMS

11:27 28 октября Киев, Украина

Продолжается тесное сотрудничество Министерств обороны Украины и США. Недавно состоялась телефонная беседа Рустема Умерова с Ллойдом Остином. В ходе беседы Умеров поделился со своим американским коллегой информацией о положении на фронте. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в субботу, 28 октября.

Глава Минобороны отметил, что по состоянию на данный момент потери российских войск вблизи Авдеевки составляют примерно 4000 солдат.

Кроме этого, Умеров поблагодарил американскую сторону за продолжение сотрудничества и поставку артиллерийских боеприпасов.

"Дальнейшие поставки ATACMS позволят более эффективно наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, по состоянию на 28 октября войска рф не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, нанося врагу значительные потери.