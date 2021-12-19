Ультиматум Зеленскому: сегодня на Майдане ожидается большое количество людей



Гудыменко отметил, что после открытия производства ДБР против Юрия Бутусова на Майдан придет большинство людей, чем он ожидал.

«Раньше думал об одном количестве людей. После открытия производства ДБР против Юрия Бутусова я уже думаю о другом, большем количестве людей. Если за это время до акции Зеленский еще что-нибудь сделает, ситуация снова может измениться. Понятно, что будут тысячи, это даже не оговаривается. Но сколько точно, посмотрим вечером 1 декабря», – сказал он.Напомним, на вечер 1 декабря объединение общественных организаций «Движение сопротивления капитуляции» созывает Майдан в Киеве. Он должен подвести итоги объявленному 21 ноября на Банковой ультиматуму президенту Владимиру Зеленскому.Требование, которое было озвучено: увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака. Если увольнение не состоится, организаторы планируют начать бессрочную акцию.