Укрзализныця назначила новый маршрут на севере Украины

Для граждан деоккупированных населенных пунктов на севере Украины, Укрзализныця назначила новый поезд.
Поезд соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поезд №259/260-258/257 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск будет отправляться из Сум по нечетным числам с 25 мая в 18:05, из Чернигова поезд будет отправляться с 27 мая в 20:25 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:23.
Из Ивано-Франковска поезд №259/260-258/257 будет отправляться по четным числам с 26 мая в 15:57 и прибывать в Чернигов в 10:25, в Сумы в 12:26.
Сообщается, что билеты на поезд можно будет купить онлайн и в кассах вокзалов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поезд №259/260-258/257 Сумы, Чернигов - Ивано-Франковск будет отправляться из Сум по нечетным числам с 25 мая в 18:05, из Чернигова поезд будет отправляться с 27 мая в 20:25 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:23.
Из Ивано-Франковска поезд №259/260-258/257 будет отправляться по четным числам с 26 мая в 15:57 и прибывать в Чернигов в 10:25, в Сумы в 12:26.
Сообщается, что билеты на поезд можно будет купить онлайн и в кассах вокзалов.
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