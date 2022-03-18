Укрзализныця намерена национализировать более 15 тыс российских вагонов

Сейчас в Украине около 15 тысяч российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям. Об этом сообщает пресс- служба «Укрзализныци».
По словам главы правления АО Укрзализныця Александра Камышина, национализация железнодорожного имущества России стала возможной после подписания президентом Зеленским закона Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ.
Сейчас специалисты составляют перечень владельцев вагонов, среди учредителей которых Российская Федерация.
«Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ – тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение», – сказал руководитель УЗ.
По словам главы правления АО Укрзализныця Александра Камышина, национализация железнодорожного имущества России стала возможной после подписания президентом Зеленским закона Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ.
Сейчас специалисты составляют перечень владельцев вагонов, среди учредителей которых Российская Федерация.
«Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ – тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение», – сказал руководитель УЗ.
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