Укртелеком передал 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины

Компания Укртелеком передала 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины. Эти устройства разработаны для ориентирования, анализа и планирования, и предназначены для помощи военным в выполнении боевых задач.
Согласно сообщению пресс-службы компании, во вторник 27 июня, общее количество таких планшетов, которые будут распределены среди бойцов, составляет 2,43 тысячи.
Приобретение и передачу техники осуществила компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной бизнесменом Ринатом Ахметовым.
20 бригад Вооруженных сил Украины будут оснащены этими планшетами.
Согласно сообщению пресс-службы компании, во вторник 27 июня, общее количество таких планшетов, которые будут распределены среди бойцов, составляет 2,43 тысячи.
Приобретение и передачу техники осуществила компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной бизнесменом Ринатом Ахметовым.
20 бригад Вооруженных сил Украины будут оснащены этими планшетами.
Представители пресс-службы компании также уточнили, что сегодняшняя передача планшетов является лишь частью общего материального вклада компании Укртелеком в поддержку украинских сил обороны, который на данный момент составляет 50 млн грн.
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