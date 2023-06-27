Укртелеком передал 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины

17:59 27 июня Киев, Украина





Согласно сообщению пресс-службы компании, во вторник 27 июня, общее количество таких планшетов, которые будут распределены среди бойцов, составляет 2,43 тысячи.



Приобретение и передачу техники осуществила компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной бизнесменом Ринатом Ахметовым.



20 бригад Вооруженных сил Украины будут оснащены этими планшетами. Компания Укртелеком передала 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины. Эти устройства разработаны для ориентирования, анализа и планирования, и предназначены для помощи военным в выполнении боевых задач.Согласно сообщению пресс-службы компании, во вторник 27 июня, общее количество таких планшетов, которые будут распределены среди бойцов, составляет 2,43 тысячи.Приобретение и передачу техники осуществила компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной бизнесменом Ринатом Ахметовым.20 бригад Вооруженных сил Украины будут оснащены этими планшетами.

"Сегодня мы с огромным уважением и благодарностью передаем нашим защитникам эти специальные средства, и пусть они помогут бойцам сохранять свои жизни и противостоять врагу, который вторгся на нашу родную землю", - прокомментировал передачу помощи генеральный директор Укртелекома, Юрий Курмаз.



Представители пресс-службы компании также уточнили, что сегодняшняя передача планшетов является лишь частью общего материального вклада компании Укртелеком в поддержку украинских сил обороны, который на данный момент составляет 50 млн грн.