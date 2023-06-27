Укртелеком передал 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины

17:59 27 июня Киев, Украина

Компания Укртелеком передала 500 специальных планшетов Вооруженным силам Украины. Эти устройства разработаны для ориентирования, анализа и планирования, и предназначены для помощи военным в выполнении боевых задач.

Согласно сообщению пресс-службы компании, во вторник 27 июня, общее количество таких планшетов, которые будут распределены среди бойцов, составляет 2,43 тысячи.

Приобретение и передачу техники осуществила компания Укртелеком от имени милитарной инициативы "Стальной фронт", основанной бизнесменом Ринатом Ахметовым.

20 бригад Вооруженных сил Украины будут оснащены этими планшетами.
 
"Сегодня мы с огромным уважением и благодарностью передаем нашим защитникам эти специальные средства, и пусть они помогут бойцам сохранять свои жизни и противостоять врагу, который вторгся на нашу родную землю", - прокомментировал передачу помощи генеральный директор Укртелекома, Юрий Курмаз.

Представители пресс-службы компании также уточнили, что сегодняшняя передача планшетов является лишь частью общего материального вклада компании Укртелеком в поддержку украинских сил обороны, который на данный момент составляет 50 млн грн.