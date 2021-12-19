"Укроборонпром" сообщил о готовности увеличить производство оружия и техники вдвое

17:27 14 Апрель Киев, Украина

В связи с эскалацией военных действий со стороны России на востоке Украины, "Укроборонпром" разработал план мероприятий, благодаря которому ВСУ смогут получить вдвое больше военной техники и оружия.



Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Учитывая стягивания войск страны-агрессора к государственной границе Украины, концерн разработал и направил предприятиям-участникам план мероприятий, направленных на усиление нашей обороноспособности", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Отмечается также, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, где каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика. В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.



"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - отметили в "Укроборонпроме".