"Укроборонпром" сообщил о готовности увеличить производство оружия и техники вдвое

В связи с эскалацией военных действий со стороны России на востоке Украины, "Укроборонпром" разработал план мероприятий, благодаря которому ВСУ смогут получить вдвое больше военной техники и оружия.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Отмечается также, что в 2020 году предприятия, входящие в концерн, выполнили государственный оборонный заказ на 100%, где каждый 5-й контракт был завершен с опережением графика. В целом же, объемы производства в 2020 году составили 30,2 млрд грн.
"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - отметили в "Укроборонпроме".
"Однако потенциал государственных оборонных предприятий значительно больше", - отметили в "Укроборонпроме".
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