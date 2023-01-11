Укроборонпром развернул серийное производство осколочных мин в одной из стран НАТО

17:07 11 января Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба оборонного концерна, отметив, что "мина в разы лучше штатной". Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО.Об этом сообщила пресс-служба оборонного концерна, отметив, что "мина в разы лучше штатной".

"Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных", — говорится в сообщении.

Так, согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.