"Укрнафта" сообщила о блокировке компании вооруженными людьми. В СБУ говорят о превентивных мерах

12:48 09 ноября Киев, Украина

В "Укрнафте" сообщили о блокировании работы компании вооруженными людьми. Как сообщили в Службе безопасности Украины, СБУ обеспечивает передачу в госсобственность одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

“Начиная с 20.00 8.11.2022 работа центрального офиса ПАО "Укрнафта" была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром (9 ноября – ред.) сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места”, – говорится в сообщении “Укрнафты”.

На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией, отметили в пресс-службе компании. Также там сообщили, что представители акционеров НАК "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов, касающихся деятельности Общества в новом формате, решение суда, санкционирующего проведение силовых действий, также отсутствует.



В то же время, в СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности осуществляют превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в госсобственность в рабочем состоянии.

"На днях было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является ПАО "Укрнафта", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Там отметили, что сотрудники СБУ и БЭБ проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год. Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.



При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора готовится сообщение о подозрении менеджмента компании по ч.3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).