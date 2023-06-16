Укргидроэнерго предупреждает о возможном увеличении площади затоплений

После террористического акта, совершенного российскими захватчиками на Каховской ГЭС, наблюдается непрекращающийся рост уровня воды. Однако, в ближайшие дни ожидается также увеличение площади затоплений.
Эту информацию прокомментировал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в ходе своего выступления на телемарафоне, который состоялся в среду, 7 июня.
Эту информацию прокомментировал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в ходе своего выступления на телемарафоне, который состоялся в среду, 7 июня.
По его словам, скорость подъема уровня воды в Каховском водохранилище замедляется. Если ранее ежедневно наблюдалось повышение на 30-40 см, то в настоящее время это значение составляет 5-7 см.
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