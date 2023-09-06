Укргидроэнерго готовится к сложной зиме: нехватка воды для энергопроизводства

20:12 10 августа Киев, Украина

Укргидроэнерго не сможет накопить достаточные объемы воды на зиму из-за высокой текущей производственной нагрузки по выработке электроэнергии.



Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий заявил в четверг, 10 августа, что Укргидроэнерго не сможет накопить достаточные объемы воды на зиму из-за высокой текущей производственной нагрузки по выработке электроэнергии.

Вода - это для нас топливо... Как мы делали раньше? Мы накапливали воду и когда мы входили в начало осеннего периода, мы выдавали довольно существенную помощь энергосистеме, пока раскачивалась тепловая генерация и пока была такая необходимость. Но сейчас мы выливаем достаточно много воды", - заявил он во время дискуссии по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-24 годов, организованной Energy Club.

По словам Сухецкого, сейчас Укргидроэнерго работает на пределе своих ресурсных возможностей по воде. Он не стал озвучивать конкретных цифр, но отметил, что Укрэнерго использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем"