Укргидроэнерго готовится к сложной зиме: нехватка воды для энергопроизводства

Укргидроэнерго не сможет накопить достаточные объемы воды на зиму из-за высокой текущей производственной нагрузки по выработке электроэнергии.
Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий заявил в четверг, 10 августа, что Укргидроэнерго не сможет накопить достаточные объемы воды на зиму из-за высокой текущей производственной нагрузки по выработке электроэнергии.
Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий заявил в четверг, 10 августа, что Укргидроэнерго не сможет накопить достаточные объемы воды на зиму из-за высокой текущей производственной нагрузки по выработке электроэнергии.
По словам Сухецкого, сейчас Укргидроэнерго работает на пределе своих ресурсных возможностей по воде. Он не стал озвучивать конкретных цифр, но отметил, что Укрэнерго использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем"
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