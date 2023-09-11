Укрепление ПВО и усиление артиллерии: Зеленский встретился с главой МИД Германии

Президент Владимир Зеленский 11 сентября провел встречу с приехавшей в Киев министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Зеленский поблагодарил ФРГ за весомую поддержку Украины, в частности, военную и финансовую, и отметил новый пакет оборонной помощи и существенный вклад в усиление украинской ПВО.
Президент положительно оценил тот факт, что Бербок начала свой визит в Украину с посещения одного из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. В этом контексте было отмечено, что укрепление устойчивости энергетической сферы является одним из приоритетов в преддверии зимнего периода.
Глава государства подробно остановился на неотложных нуждах Сил обороны на поле боя. Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению ПВО, в частности, для защиты юга Украины и "зернового коридора".
Зеленский отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии наших защитников, в частности благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности.
Состоялся обмен мнениями по интеграции Украины в ЕС и прогрессу, достигнутому государством в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент отметил настроенность Украины на тесное сотрудничество с Германией в подготовке к следующей международной Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине летом 2024 года.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
Зеленский поблагодарил ФРГ за весомую поддержку Украины, в частности, военную и финансовую, и отметил новый пакет оборонной помощи и существенный вклад в усиление украинской ПВО.
Президент положительно оценил тот факт, что Бербок начала свой визит в Украину с посещения одного из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. В этом контексте было отмечено, что укрепление устойчивости энергетической сферы является одним из приоритетов в преддверии зимнего периода.
Глава государства подробно остановился на неотложных нуждах Сил обороны на поле боя. Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению ПВО, в частности, для защиты юга Украины и "зернового коридора".
Зеленский отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии наших защитников, в частности благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности.
Состоялся обмен мнениями по интеграции Украины в ЕС и прогрессу, достигнутому государством в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на вступление в Евросоюз.
Президент отметил настроенность Украины на тесное сотрудничество с Германией в подготовке к следующей международной Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине летом 2024 года.
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