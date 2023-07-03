Укрэнерго восстановило линию электропередачи для Запорожской АЭС

"Укрэнерго" восстановило работу одной из линий электропередачи, которая обеспечивает непрерывное питание Запорожской атомной электростанции.
Эту информацию пресс-служба компании распространила через свой официальный канал в мессенджере Telegram.
Эту информацию пресс-служба компании распространила через свой официальный канал в мессенджере Telegram.
Представители компании также подчеркнули, что специалисты энергетической отрасли продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты, которые были подвергнуты массированным атакам со стороны врага.
Кроме того, проводятся плановые ремонтные работы по обслуживанию оборудования.
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