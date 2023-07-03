Укрэнерго восстановило линию электропередачи для Запорожской АЭС

12:46 03 июля Киев, Украина





Эту информацию пресс-служба компании распространила через свой официальный канал в мессенджере Telegram. Укрэнерго" восстановило работу одной из линий электропередачи, которая обеспечивает непрерывное питание Запорожской атомной электростанции.Эту информацию пресс-служба компании распространила через свой официальный канал в мессенджере Telegram.

"В течение выходных (1-2 июля) "Укрэнерго" снова взяло на себя задачу восстановить работоспособность одной из линий электропередачи, которая играет важную роль в обеспечении энергией Запорожской атомной электростанции. Однако необходимо отметить, что выполнение этих работ осложняется сложной обстановкой в области безопасности", - сообщается в официальном заявлении.

Представители компании также подчеркнули, что специалисты энергетической отрасли продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты, которые были подвергнуты массированным атакам со стороны врага.

Кроме того, проводятся плановые ремонтные работы по обслуживанию оборудования.