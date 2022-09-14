Укрэнерго разрабатывает резервные пути питания на случай новых ударов рф по инфраструктуре

16:55 14 сентября Киев, Украина

НЭК "Укрэнерго" подготавливает резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом на брифинге заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.



По его словам, "Укрэнерго" готовится к любым сценариям.

"Мы готовим резервные пути питания и аварийный запас. Мы готовим своих людей и аварийные ремонтные бригады, которые круглосуточно будут обслуживать сети, восстанавливать их так, чтобы у всех потребителей было светло в доме", - заверил руководитель компании.

Кудрицкий добавил, что "Укрэнерго" уже имеет опыт из-за повреждений войсками рф в марте линий электропередач, связывающих Киевский энергоузел с энергосистемой Украины.

"Нам нужно было прибегать к нестандартным решениям, чтобы обеспечить надежность питания энергоузла во время холодных температур. Киевские потребители этого и не заметили", – рассказал он.

При этом в Укрэнерго отмечают важность объединения Украины с энергосистемой Европы, а не рф и беларуси, как это было до 23 февраля.