Укрэнерго разрабатывает резервные пути питания на случай новых ударов рф по инфраструктуре

НЭК "Укрэнерго" подготавливает резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом на брифинге заявил глава правления компании Владимир Кудрицкий.
По его словам, "Укрэнерго" готовится к любым сценариям.
По его словам, "Укрэнерго" готовится к любым сценариям.
Кудрицкий добавил, что "Укрэнерго" уже имеет опыт из-за повреждений войсками рф в марте линий электропередач, связывающих Киевский энергоузел с энергосистемой Украины.
При этом в Укрэнерго отмечают важность объединения Украины с энергосистемой Европы, а не рф и беларуси, как это было до 23 февраля.
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