Укрэнерго разоблачает еще один фейк российской пропаганды

Российские пропагандисты продолжают кампанию по распространению фейков о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в воскресенье, 18 декабря.
В этот раз российские пропагандисты обнародуют публикации поддельного письма якобы руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого к украинскому министерству энергетики.
Указано, что это очередная неудачная попытка россии убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не девять массированных волн российских атак.
При этом то, что Украина прекратила экспорт электроэнергии еще 11 октября, можно увидеть на информационных площадках европейских сетей.
Напомним, по стоянию на утро 18 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом объемы потребления в стране выросли на фоне запуска АЭС на плановую мощность.
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