Укрэнерго разоблачает еще один фейк российской пропаганды

16:55 18 декабря Киев, Украина

Российские пропагандисты продолжают кампанию по распространению фейков о якобы "возобновлении экспорта" украинской электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в воскресенье, 18 декабря.

В этот раз российские пропагандисты обнародуют публикации поддельного письма якобы руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого к украинскому министерству энергетики.

"Авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только наблюдательный совет и правление. "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда", – говорится в сообщении.

Указано, что это очередная неудачная попытка россии убедить украинцев, что якобы в отключениях света виноваты энергетики, а не девять массированных волн российских атак.

При этом то, что Украина прекратила экспорт электроэнергии еще 11 октября, можно увидеть на информационных площадках европейских сетей.

Напомним, по стоянию на утро 18 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии. При этом объемы потребления в стране выросли на фоне запуска АЭС на плановую мощность.