Укрэнерго получит грант от ЕБРР, предоставленный Нидерландами

Специальный Фонд ЕБРР направит Укрэнерго грант в размере 70 миллионов евро.
Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Facebook.
В четверг, 29 декабря, он вместе с заместителем председателя представительства ЕБРР в Украине Марком Магалецким, в присутствии первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, директора ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и старшего банкира Ольги Ереминой соглашение о выделении гранта.
Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Facebook.
В четверг, 29 декабря, он вместе с заместителем председателя представительства ЕБРР в Украине Марком Магалецким, в присутствии первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, директора ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и старшего банкира Ольги Ереминой соглашение о выделении гранта.
Он напомнил, что "Укрэнерго" уже подписал с ЕБРР соглашения, которые позволят привлечь 300 млн. евро кредитных средств для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности нашей компании.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии