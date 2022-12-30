Укрэнерго получит грант от ЕБРР, предоставленный Нидерландами

13:02 30 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Facebook.



В четверг, 29 декабря, он вместе с заместителем председателя представительства ЕБРР в Украине Марком Магалецким, в присутствии первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, директора ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и старшего банкира Ольги Ереминой соглашение о выделении гранта. Специальный Фонд ЕБРР направит Укрэнерго грант в размере 70 миллионов евро.Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в Facebook.В четверг, 29 декабря, он вместе с заместителем председателя представительства ЕБРР в Украине Марком Магалецким, в присутствии первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, директора ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и старшего банкира Ольги Ереминой соглашение о выделении гранта.

"Эти 70 миллионов евро будут использованы исключительно для закупки оборудования, необходимого для восстановления надежной работы энергетической инфраструктуры Украины", – подчеркнул Кудрицкий.



Он напомнил, что "Укрэнерго" уже подписал с ЕБРР соглашения, которые позволят привлечь 300 млн. евро кредитных средств для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности нашей компании.