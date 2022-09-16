Украина готова к отопительному сезону на 80% - Шмыгаль

20:06 16 сентября Киев, Украина

За месяц до начала отопительного сезона Украина готова к нему на 80%, сообщил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 16 сентября.

"Уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Самый сложный в истории. Подготовка к нему шла летом, продолжается и сейчас. Состояние готовности уже больше 80%. Накоплены значительные ресурсы угля, продолжается закачка газа в хранилища", - сказал он.

Премьер сообщил, что идут переговоры о дополнительных поставках газа.



На подготовку к экстренным ситуациям выделено 1,4 млрд грн, закуплено почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов.